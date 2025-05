Na Danskem bodo do leta 2040 upokojitveno starost zvišali na 70 let

Koebenhavn, 22. maja - Danski parlament je danes potrdil zakon, s katerim bodo upokojitveno starost na Danskem do leta 2040 postopoma zvišali s sedanjih 67 na 70 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ta upokojitvena starost bo veljala za vse, ki so se rodili po 31. decembru 1970.