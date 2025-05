Ministrstvo začetek gradnje nasipa na Muri napoveduje v kratkem

Tišina, 22. maja - Kljub napovedim ministrstva za naravne vire in prostor, da se bo gradnja nasipa ob reki Muri na odseku Petanjci-Krog začela aprila letos, dela na terenu še niso stekla. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je razlog za zamik zaključevanje usklajevanj z Zavodom RS za varstvo narave, pri čemer so ključna dovoljenja zdaj že pridobljena, so povedali za STA.