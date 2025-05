Predlog zakona o psihoterapiji primeren za nadaljnjo obravnavo

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so z 40 glasovi za in štirimi proti izglasovali, da je predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti primeren za nadaljnjo obravnavo. Mnenja glede predloga zakona, ki poklic psihoterapije uvaja v zdravstvo, se znotraj poslanskih skupin razhajajo, glasove podpore pa je prispevala velika večina poslancev Svobode, NSi in ena poslanka SD.