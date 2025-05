Policija po grožnjah sodiščem v ukrepe za zagotavljanje splošne varnosti

Ljubljana, 22. maja - Policija po grožnjah, ki so jih v sredo prejeli na sodiščih v Mariboru, Ljubljani in Celju, preiskuje kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti. Kot je v današnji izjavi za medije povedal Primož Ogrinc iz uprave kriminalistične policije, izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti sodišča in sodnikov.