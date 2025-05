Vrhovno sodišče in Sodni svet ostro obsojata grožnje sodiščem

Ljubljana, 22. maja - Vrhovno sodišče in Sodni svet sta obsodila grožnje, ki so jih prejela tri sodišča. Pristojne organe sta pozvala, naj dogodek preiščejo. Takšna dejanja po navedbah vrhovnega sodišče ne smejo imeti mesta v družbi. Sodni svet pa meni, da grožnje sodnikom niso le napad na posameznike, temveč na celoten pravosodni sistem in slovenski ustavni red.