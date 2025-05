Na območju Ilirske Bistrice sin huje poškodoval mamo

Ilirska Bistrica, 22. maja - Ilirskobistriški policisti so v torek obravnavali nasilje v družini. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Koper, je bil 45-letni sin fizično nasilen do matere. Iz bolnišnice, kamor so jo odpeljali, so policijo obvestili, da je huje poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Koper.