Desetnica Andreju E. Skubicu za knjigo Lahko bi umrl na tem kavču z mano

Ljubljana, 22. maja - Pri Društvu slovenskih pisateljev so nagrado desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje nocoj podelili Andreju E. Skubicu za knjigo Lahko bi umrl na tem kavču z mano. Po oceni žirije avtor prepriča z izbiro jezikovnih sredstev in poglobljeno karakterizacijo literarnih likov, knjiga pa povrne vero v prijateljstvo, poštenost in pomoč.