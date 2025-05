Letošnjo Prešerno poletje v Kranju prinaša več kot 200 dogodkov

Kranj, 23. maja - S kulinaričnim dogodkom Kr' tavelik petek je! se danes v Kranju začenja Prešerno poletje. To bo do 13. septembra ponudilo osem festivalov in več kot 200 različnih dogodkov. Med njimi bodo glasbeni in kulinarični dogodki, predstave za odrasle in prireditve za otroke ter športni dogodki in kulturni festivali.