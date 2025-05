V evropskem tednu o pomenu preprečevanja in zdravljenja raka

Ljubljana, 25. maja - Tradicionalni evropski teden boja proti raku, ki bo potekal od danes do konca maja, se bo osredotočil na ozaveščanje o pomenu preprečevanja in zdravljenja raka. Kot je v poslanici pred tednom poudarila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, je rak še vedno eden največjih javnozdravstvenih izzivov v Sloveniji in po svetu.