Začenja še četrti Ljubljana Art Weekend

Ljubljana, 23. maja - V Ljubljani se danes začenja četrti Ljubljana Art Weekend (Ljubaw). Vikend sodobne umetnosti tokrat poteka pod geslom Cona udobja, ki je bila tudi v ospredju letošnje četrte številke revije ETC. Do nedelje bo Ljubaw ponudil raznolik program, ki vključuje odprtje razstav, vodene kurirane sprehode, okrogle mize, performanse in druge predstavitve.