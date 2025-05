Svetlobna gverila letos na temo Motnje

Ljubljana, 23. maja - V Ljubljani se drevi začenja 19. mednarodni festival svetlobe Svetlobna gverila, ki bo potekal na temo Motnje. Festivalska prizorišča, pri čemer epicenter dogajanja ostajata Galerija Vžigalica in njena bližnja okolica, so letos razpršena po širšem mestnem središču in segajo vse od Špice na Prulah do AKC Metelkova mesta. Sodeluje 35 umetnikov.