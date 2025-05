Računsko sodišče občini Miren-Kostanjevica za pravilnost poslovanja negativno mnenje

Miren-Kostanjevica, 22. maja - Računsko sodišče je o pravilnosti dela poslovanja Občine Miren-Kostanjevica v letu 2023 izreklo negativno mnenje. Pomembnejše nepravilnosti so ugotovili na področjih plač in drugih izdatkov zaposlenim, vzdrževanja občinskih cest, javnih naročil pri investicijskih odhodkih ter tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam.