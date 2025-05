Pedagoška stroka proti predlogu zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 22. maja - Pedagoška stroka je kritična do predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, o katerem so poslanci v sredo opravili splošno razpravo. Med drugim menijo, da vstop psihoterapije v šolski prostor posega v šolsko svetovalno službo in ne predvideva zadostnih kvalifikacij, so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga je posredovala zdravniška zbornica.