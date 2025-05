Sodišče obtožencu nasilnega umora svoje matere izreklo psihiatrično zdravljenje

Ljubljana, 22. maja - Ljubljansko okrožno sodišče je v sredo 48-letnemu moškemu, ki je oktobra lani pri Ribnici umoril svojo 79-letno mater, izreklo varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi, ki lahko traja do pet let. Sodišče bo tako na pol leta preverjalo, ali je ukrep še ustrezen, poročata Večer in Slovenske novice.