V pivškem muzeju razstava o poljskih vojakih na Soški fronti

Pivka, 22. maja - V teh dneh mineva 110 let, odkar so se začeli boji na Soški fronti med prvo svetovno vojno. V spomin na to obletnico in opomin, da se podobni dogodki ne bi več dogajali, odpirajo danes v Parku vojaške zgodovine v Pivki ob 15. uri gostujočo razstavo Poljski vojaki na soški fronti 1915-1917. Odprl jo bo poveljnik sil Slovenske vojske Boštjan Močnik.