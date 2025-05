V mednarodni operaciji na evropskih tleh zasegli na tisoče artefaktov

Haag, 22. maja - Preiskovalci so v okviru mednarodne operacije proti trgovini s kulturnimi dobrinami po vsej Evropi zasegli skoraj 38.000 predmetov, aretiranih je bilo 80 ljudi, je danes sporočil Europol. Med zaseženimi predmeti so bili med drugim starodavni kovanci, glasbila in arheološki artefakti.