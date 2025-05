Slovenska podjetja s številnimi ukrepi krepijo kibernetsko varnost

piše Rok Bizjak

Ljubljana, 31. maja - Novi zakon o informacijski varnosti, ki ga je DZ sprejel pred dnevi in ki naj bi okrepil nacionalni sistem kibernetske varnosti, obveznosti nalaga tudi nekaterim podjetjem. Ta so sicer že pred tem sprejela številne ukrepe za krepitev kibernetske varnosti. Med drugim posebno pozornost namenjajo izobraževanju in ozaveščanju zaposlenih.