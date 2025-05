Japonski taksist osumljen posilstva več deset žensk

Tokio, 22. maja - Na Japonskem so v sredo aretirali nekdanjega taksista, ki ga sumijo, da je omamljal in posiljeval ženske, je danes sporočila policija. Japonski mediji poročajo, da so policisti našli preko 3000 posnetkov in fotografij spolne zlorabe okoli 50 žensk tako v taksiju kot na njegovem domu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.