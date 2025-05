Obsežne poplave na vzhodu Avstralije terjale dve žrtvi

Sydney, 22. maja - Avstralijo so zaradi močnega deževja prizadele poplave, zaradi katerih so danes oblasti pozvale k evakuaciji 50.000 ljudi. Zaradi močnih nalivov je več mest ohromljenih, saj so narasle reke poplavile ceste. Dve osebi sta umrli, lokalne oblasti pa opozarjajo, da v naslednjih 24 urah pričakujejo še več nalivov.