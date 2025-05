Glasbena skupina Tabu z novim albumom Bonbon

Ljubljana, 22. maja - Priljubljena glasbena skupina Tabu bo drevi v Kinu Šiška po skoraj desetletju predstavila nov album Bonbon. Definirali so ga kot "lično in pregledno zapakirane ter natančno odmerjene mikrodoze glasbenih vitaminov, sladkorjev in antidepresivov, pa tudi pomirjeval, odvajal in uspaval", je bas kitarist skupine Iztok Melanšek povedal za STA.