Vreme: Pretežno oblačno s plohami in nevihtami

Ljubljana, 22. maja - Danes bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bo dež od zahoda zajel vso Slovenijo, možni bodo nalivi. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. V petek dopoldne bodo padavine od severozahoda slabele in do večera ponehale tudi v jugovzhodni Sloveniji. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Popoldanske temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo večinoma sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri. V nedeljo bo pretežno jasno, sredi dneva bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti.

Vremenska slika: Vremenska fronta je dosegla Alpe. Pred njo k nam z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Pogosteje bo deževalo v krajih severno in zahodno od nas. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. V petek bo sprva precej oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne v krajih severno in zahodno od nas slabele in zvečer ponehale tudi v notranjosti Hrvaške. Proti večeru se bo postopno začelo jasniti. Pihal bo severovzhodni veter, ob severnem Jadranu povečini zmerna burja.

Biovreme: Danes bodo vremenske razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V petek bo vremenska obremenitev postopno popuščala.