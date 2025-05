Mariborska kemijska fakulteta zaznamuje 30 let obstoja

Maribor, 22. maja - Mariborska fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo te dni gosti Teden fakultete, s katerim med drugim zaznamujejo 30-letnico obstoja in 65-letnico izobraževanja kemije v Mariboru. Priložnost so danes izkoristili za odprtje laboratorija za uporabo virtualne resničnosti pri raziskovanju in izobraževanju kemije in kemijskega inženirstva.