V novomeški Adrii ob 60-letnici na prihodnost gledajo z optimizmom

Novo mesto, 22. maja - V novomeški Adrii Mobil so v zadnjem poslovnem letu izdelali nekaj manj kot 16.000 počitniških vozil in ustvarili rekordnih 737 milijonov evrov prihodkov. Trenutno na trgu zaznavajo manjšo stagnacijo prodaje počitniških prikolic, se pa povečuje število naročil vanov in avtodomov. Tudi zato v prihodnost gledajo z optimizmom.