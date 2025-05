Azijske borze s padci

Tokio, 22. maja - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes obarvani rdeče, s čimer so sledili sredinemu dogajanju na newyorških borzah. Vlagatelji so previdni, saj jih skrbi načrtovano novo znižanje davkov v ZDA, kar bi še povečalo tamkajšnji javnofinančni primanjkljaj. Posledično pod pritiskom ostaja tudi vrednost dolarja.