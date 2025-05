IJS in podjetje EMSTEEL podpisala sporazum za vključitev slovenskega znanja v razvoj Združenih arabskih emiratov

Ljubljana/Abu Dabi, 22. maja - Institut Jožef Stefan in podjetje EMSTEEL iz Združenih arabskih emiratov sta v Abu Dabiju podpisala memorandum o sodelovanju. Podpis odpira nove priložnosti za vključevanje slovenskega znanja v razvojne projekte Združenih arabskih emiratov, ki poleg gospodarstva in zdravstva za kakovost življenja izpostavljajo pomen razvoja znanosti in inovacij.