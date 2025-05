Pregled - šport, 21. 5. (sreda)

MODENA - Ekvadorec Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Italiji. Na trasi od Viareggia do Castelnovo ne' Montija (186 km) je bil najboljši po napadu na zadnjem klancu. V skupini favoritov je ciljno črto prečkal tudi Primož Roglič in zasedel 12. mesto. S tem ostaja na petem mestu v skupnem seštevku.

BILBAO - Nogometaši Tottenhama so zmagovalci evropske lige. Tottenham je v finalu v Bilbau premagal Manchester United z 1:0. Zmagoviti gol je dosegel Valižan Brennan Johnson v 42. minuti.

BRDO PRI KRANJU - Slovenske nogometaše 6. junija čaka prijateljska tekma v Luksemburgu, 10. junija v Celju obračun z Bosno in Hercegovino. Selektor Matjaž Kek ocenjuje, da sta tekmi že uvod v jesenski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Zato bosta tudi priložnost za povratnike in nekatere novince. Na seznamu je v primerjavi z marčevskima tekmama za obstanek v ligi B lige narodov proti Slovaški kar nekaj sprememb.

MOKRONOG - Rokometaši LL Grosist Slovana so na drugi polfinalni tekmi lige NLB v Mokronogu premagali Trimo iz Trebnjega s 25:21 (12:10) in se po zmagah z 2:0 uvrstili v veliki finale. Na drugi polfinalni tekmi med Celjem Pivovarno Laško in Gorenjem Velenjem je izid v zmagah izenačen, odločilna tretja tekma bo v soboto v Celju.

LJUBLJANA - Vodstvi ministrstva, pristojnega za šport, ter Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) sta na današnjem srečanju s predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez spregovorili o ključnih izzivih športa, ki jih država med drugim želi nasloviti tudi z novo krovno strategijo. Ob tem je bilo slišati tudi oceno OKS, da se pogoji za šport izboljšujejo.

BILBAO - Evropska nogometna zveza Uefa je na seji izvršnega odbora v Bilbau potrdila, da bodo gostitelji evropskega prvenstva 2028 Anglija, Irska, Škotska in Wales morali igrati kvalifikacije, a dve mesti zanje bosta zagotovljeni. Tekme EP 2028 bodo na devetih prizoriščih v Angliji, Walesu, na Škotskem in Irskem.

BARCELONA - Nemški strateg Hansi Flick še vsaj dve leti ostaja del katalonskega nogometnega velikana. Barcelona in Flick sta sklenila dogovor o podaljšanju pogodbe, ki bo 60-letnega Nemca s španskim moštvom vezala do 30. junija 2027. Barcelona je podaljšal pogodbo s kapetanom Raphinho do poletja 2028.

LONDON - Teniški turnir za Laverjev pokal, na katerem se evropska meri s svetovno reprezentanco, bo leta 2026 med 25. in 27. septembrom v londonski areni O2. Letos bo Laverjev pokal med 19. in 21. septembrom v San Franciscu.

OKLAHOMA CITY - Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so prepričljivo začeli finale zahodne konference severnoameriške lige NBA. V prvem dvoboju so visoko s 114:88 ugnali Minnesota Timberwolves. Naslednja tekma bo v noči na petek vnovič v Oklahoma Cityju, nato se dvoboj seli v Minneapolis. Na vzhodu se bodo za konferenčni naslov borili Indiana Pacers in New York Knicks.

RALEIGH - Prvaki severnoameriške hokejske lige NHL Florida Panthers so silovito začeli finale vzhodne konference in na gostovanju v Raleighu prvo tekmo proti Carolina Hurricanes dobili s 5:2. Branilci naslova so tako izničili prednost domačega ledu orkanov in povedli v boju na štiri zmage. Druga tekma finala vzhoda bo prav tako v Severni Karolini.