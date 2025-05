Newyorške borze končale v rdečem

New York, 21. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili navzdol. Delnice na Wall Streetu so se močno znižale, potem ko so se donosi ameriških državnih obveznic močno zvišali zaradi zaskrbljenosti vlagateljev zaradi velikega zakona o znižanju davkov predsednika Donalda Trumpa, ki ga je sprejel Kongres, poroča francoska tiskovna agencija AFP.