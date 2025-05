Za direktorja kranjskega gledališča imenovan Rok Bozovičar

Kranj, 21. maja - Kranjski mestni svetniki so na današnji seji za novega direktorja Prešernovega gledališča Kranj (PGK) imenovali sedanjega v. d. direktorja gledališča Roka Bozovičarja. Pred sejo so zaposleni v gledališču pripravili miren protest, saj so nasprotovali prvotnemu predlogu mestne uprave, da bi za direktorico imenovali Nušo Ekar.