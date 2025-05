Flick še vsaj dve leti ostaja v Barceloni

Barcelona, 21. maja - Karizmatični nemški strateg Hansi Flick še vsaj dve leti ostaja del katalonskega nogometnega velikana. Barcelona in Flick sta sklenila dogovor o podaljšanju pogodbe, ki bo 60-letnega Nemca s španskim moštvom vezala do 30. junija 2027, so danes potrdili na spletni strani kluba.