Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 21. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so okvare vozil na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Uncem proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Trebnjim zahod proti Novemu mestu, kjer je zaprt tudi vozni pas in na štajerski avtocesti pred Kompoljami proti Ljubljani.