Evropske borze neenotno; cenejša nafta, dražji evro, rekorden bitcoin

London/Frankfurt/Pariz, 21. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi danes niso imeli enotne smeri. Vlagatelji so previdni in čakajo nove usmeritve, čeprav so nekoliko manj zaskrbljeni glede carin, upajo pa tudi na začetek pogajanj o koncu vojne med Rusijo in Ukrajino. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je zvišal. Novo rekordno vrednost je medtem dosegel bitcoin.