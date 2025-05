Pregled - svet, 21. 5. (sreda)

GAZA - Humanitarna pomoč še ni dosegla prebivalcev palestinske enklave, so opozorili Združeni narodi. Po navedbah humanitarnega urada ZN (Ocha) je pomoč na palestinski strani mejnega prehoda na jugu Gaze, a humanitarni delavci ZN od Izraela še niso dobili dovoljenja za njeno razdeljevanje. Mednarodna organizacija Zdravniki brez meja (MSF) je opozorila, da količina pomoči, za katero je Izrael odobril vstop, niti približno ne zadošča potrebam, agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) pa je znova pozvala k okrepitvi dobave.

TEL AVIV/BERLIN - Izrael zavrača odločitev EU, da v odziv na stopnjevanje ofenzive v Gazi in tamkajšnjo vse hujšo humanitarno krizo pregleda izvajanje pridružitvenega sporazuma. Izraelsko zunanje ministrstvo v potezi vidi "popolno nerazumevanje" realnosti in je prepričano, da bo le še okrepila Hamas. V bran sporazuma je stopila Nemčija. Tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva ob tem ni izrecno povedal, ali Berlin nasprotuje reviziji.

RAMALA - Palestinske oblasti so obtožile izraelsko vojsko, da je namerno streljala na diplomate, ki so bili na obisku v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Incident je obsodila EU in več držav, vključno s Slovenijo, ki od Izraela zahtevajo pojasnila. Izraelska vojska trdi, da so izstrelili opozorilne strele, ko so se diplomati oddaljili od odobrene poti.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je izrazil pripravljenost na sklenitev dogovora o začasni prekinitvi ognja v Gazi, da bi zagotovil vrnitev zajetih talcev. Po njegovi oceni je v enklavi še živečih najmanj 20 talcev. Prepričan je tudi, da bo izraelska vojska po končani ofenzivi nadzirala celotno Gazo.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem napadu na vojaško vadbišče na severovzhodu Ukrajine je bilo ubitih šest vojakov, še deset pa ranjenih. Ruska stran je v torek zvečer potrdila, da je nad območje izstrelila balistično raketo. Danes je nato poročala o sestrelitvi 159 ukrajinskih dronov, Ukrajina pa je sestrelila 63 ruskih. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi pred tem v torek obiskal obmejno regijo Kursk, na katero je Rusija nedavno ponovno prevzela nadzor.

BRUSELJ - Članice EU so dosegle dogovor o vzpostavitvi novega finančnega mehanizma unije, v okviru katerega jim bo za skupno naročanje vojaške opreme na voljo do 150 milijard evrov posojil, je sporočilo poljsko predsedstvo Sveta EU. Podrobnosti dogovora bodo znane prihodnji teden po uradni potrditvi na zasedanju ministrov za evropske zadeve.

ŽENEVA - Članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so na letni skupščini ob sprejemu proračuna za obdobje 2026-2027 v torek potrdile tudi 20-odstotno zvišanje članarin. Prepričani so, da gre za zgodovinski korak v podporo WHO, ki po odločitvi ZDA za izstop ostaja brez velikega dela sredstev.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v Beli hiši predstavil načrt za postavitev novega protiraketnega ščita v ZDA. Po vzoru Izraela, ki razpolaga s t. i. železno kupolo, je nov sistem zračne obrambe poimenoval zlata kupola. Protiraketni sistem naj bi začel delovati čez tri leta, Trump pa je ugibal, da bo cena tega 175 milijard dolarjev.

WASHINGTON - ZDA so pridobile nove obveščevalne podatke, ki kažejo, da se Izrael pripravlja na napad na iranske jedrske objekte, čeprav si vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa prizadeva za diplomatski dogovor s Teheranom, je v torek ob sklicevanju na neimenovane ameriške uradnike poročala televizija CNN. Za zdaj ni jasno, ali so izraelski voditelji sprejeli dokončno odločitev o tem.

BRUSELJ - Belgijske oblasti so zaprosile Evropski parlament, da odloči o odvzemu imunitete petim evroposlancem, je ob začetku plenarnega zasedanja dejala predsednica parlamenta Roberta Metsola. Prošnja za odvzem imunitete je povezana s preiskavo korupcije, v katero je vpleten kitajski tehnološki velikan Huawei.

VATIKAN - Papež Leon XIV. je na svoji prvi splošni avdienci pozval k dobavi humanitarne pomoči na območje Gaze in h končanju sovražnosti v od vojne uničeni palestinski enklavi. Vernikom je dejal, naj razorožijo svoja srca in vsak dan molijo za mir. Pri katehezi je nadaljeval prakso svojega predhodnika, papeža Frančiška, in jo je posvetil upanju.

BRUSELJ - Evropska unija namerava v prihodnjih dveh letih okrniti obseg delovanja več predstavništev v tujini in se odpovedati približno 100 lokalnim uslužbencem, je ob sklicevanju na interni dokument in vire poročal portal Politico. Načrti naj bi se uvrščali tako v okvir varčevanja kot sprememb v prioritetah in zasledovanju strateških interesov.

RIM - Italijanski karabinerji so v obsežni operaciji na območju mesta Reggio Calabria na jugu Italije in drugod po državi aretirali 97 osumljencev zaradi povezav s kalabrijsko mafijo 'Ndrangheta. Osumljeni so mednarodne trgovine z drogami in orožjem, mafijskega združevanja, izsiljevanja, ropov in ugrabitev. Tarča operacije z imenom Millenium so bili nekateri najpomembnejši družinski klani te organizirane kriminalne združbe.

MADRID - Pred elitnim ameriškim kolidžem v mestu Pozuelo de Alarconso so neznanci ubili nekdanjega ukrajinskega poslanca in pomočnika nekdanjega proruskega predsednika Viktorja Janukoviča Andrija Portnova, proti kateremu v domovini poteka preiskava zaradi suma korupcije. Policija za zdaj ni še nikogar aretirala, napadalce iščejo s helikopterjem in droni.

PEKING - Kitajska je Washingtonove nove smernice in opozorila ameriškim podjetjem, ki uporabljajo kitajske čipe, označil za ustrahovanje. Napovedali je protiukrepe, Washington pa obtožil, da zlorablja pravila zunanje trgovine za omejevanje Kitajske.

WASHINGTON - ZDA so odobrile prodajo helikopterjev AW-119Kx in pripadajoče opreme Bosni in Hercegovini. Skupna vrednost posla, ki med drugim vključuje usposabljanje ter tehnično in logistično podporo, znaša 100 milijonov dolarjev, so v torek sporočili iz Pentagona.