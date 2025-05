Mol na novi dražbi omilil pogoje in spremenil tri lokacije za najem utic za peko kostanja

Ljubljana, 21. maja - Mestna občina Ljubljana (Mol) je objavila novo javno dražbo za najem utic za peko in prodajo kostanja. Med pogoji za najem tokrat ni navedbe, da mora ponudnik uspešno izvajati dejavnost peke in prodaje kostanja na javni površini Mol v zadnjih dveh letih. Ob tem bo možen tudi najem utic na Petkovškovem nabrežju, Cankarjevi cesti in Bavarskem dvoru.