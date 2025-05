V ZDA že teden dni divjajo uničujoči tornadi

New York, 21. maja - V torek je vzhodno polovico ZDA prizadelo najmanj 11 močnih tornadov in več drugih neviht, v tednu dni pa je zaradi teh vremenskih pojavov umrlo najmanj 28 ljudi, poročajo ameriški mediji. Tornadi in neurja s točo, veliko kot teniška žogica, so v torek razdejale dele desetih zveznih držav.