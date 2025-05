Na mednarodni dan biotske raznovrstnosti pozivi k doseganju harmonije z naravo

Ljubljana, 22. maja - Danes zaznamujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki letos po pojasnilih Programa ZN za okolje v ospredje postavlja doseganje harmonije z naravo in trajnostnim razvojem. Poziva tudi k uresničevanju trajnostnih ciljev iz Agende 2030 in zgodovinskega dogovora o obnovi 30 odstotkov kopenskih in vodnih ekosistemov do leta 2030.