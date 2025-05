Trumpova vlada odvzela sredstva za raziskave o čebelah

Washington, 22. maja - V ZDA je od junija lani do letošnjega februarja propadlo okrog 62 odstotkov čebeljih družin, navaja revija Atlantic, ki se sklicuje na raziskavo neprofitne organizacije Projekt Apis m. Ministrstvo za kmetijstvo ZDA je v sodelovanju s čebelarji lani zagnalo raziskave o vzrokih za to, a so jih prekinili varčevalni ukrepi vlade Donalda Trumpa.