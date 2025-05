Poslanci sprejeli novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so z 49 glasovi za in 19 glasovi proti sprejeli novelo zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Po besedah ministrice za pravosodje Andreje Katič je cilj novele, da nihče ne more obdržati nezakonito pridobljenega premoženja. Novelo so podprli koalicijski poslanci in poslanci iz vrst Demokratov, nasprotovali pa so ji v SDS.