Učitelj leta Milan Mandeljc iz kamniške gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra

Kamnik, 21. maja - Na današnjem AmCham poslovnem zajtrku z naslovom Ali kot družba govorimo jezik prihodnosti - digitališčino, so v okviru iniciative Učitelj sem! Učiteljica sem! razglasili učitelja leta 2025. Javnost in strokovna komisija sta naziv podelili Milanu Mandeljcu iz Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik, so sporočili iz AmCham Slovenija.