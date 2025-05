Salamander 50 let po ustanovitvi s prvim albumom

Ljubljana, 21. maja - Glasbena skupina Salamander, ki sta jo sredi 70. let minulega stoletja ustanovila glasbenik Tomaž Pengov (1949-2014) in pesnik Milan Dekleva, je danes na Vodnikovi domačiji predstavila svoj prvi album Salamander. Po besedah kitarista Jerka Novaka ne sledijo nobenemu žanru, njihovo glavno vodilo je instrumentom pustiti prostor in čas.