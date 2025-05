V Lendavi odprli Parado učenja

Lendava, 21. maja - V Lendavi so danes odprli Parado učenja, osrednji dogodek Tednov vseživljenjskega učenja, ki letos obeležujejo 30-letnico delovanja. V letošnjem letu bo v Lendavi in okolici potekalo več kot 60 dogodkov, ki so namenjeni promociji znanja in vključevanju ljudi vseh starosti v različne oblike formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja.