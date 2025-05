New York, 21. maja - Indeksi na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Vlagatelji po poročanju tujih agencij pozorno spremljajo dogajanje v ameriškem kongresu, ki bo do konca tedna glasoval o predlogu ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede davčnih olajšav.