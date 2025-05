V newyorškem botaničnem vrtu razstava v poklon Vincentu Van Goghu

New York, 25. maja - V newyorškem botaničnem vrtu (NYBG), kjer zdaj cvetijo perunike, vrtnice in sončnice, tudi najljubši cvetlični navdihi Vincenta Van Gogha, so se s posebno razstavo, kjer so v ospredju prav cvetlice, poklonili spominu na slavnega nizozemskega slikarja 19. stoletja.