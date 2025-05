Na posvetu RKS izpostavili potrebo po sodelovanju in medsebojni pomoči

Ljubljana, 21. maja - Na drugem nacionalnem posvetu o vlogi in pomenu Rdečega križa Slovenije (RKS) z naslovom Solidarnost in krepitev skupnosti so udeleženci izpostavili potrebo po sodelovanju in medsebojni pomoči. Ob tej priložnosti sta predsednica RKS Ana Žerjal in dekanja ljubljanske zdravstvene fakultete Martina Oder podpisali memorandum o sodelovanju.