V soboto z etapo Gira znova rožnata zabava na slovenskih cestah

pripravil Aljoša Žvirc

Nova Gorica, 22. maja - Nova Gorica in okolica bosta v soboto gostili zadnji del 14. etape 108. izdaje kolesarske dirke po Italiji. Priljubljena rožnata pentlja bo v zadnjih štirih letih še tretjič obiskala Slovenijo, a bo tokrat za razliko od let 2021 in 2022 gostila konec etape v Novi Gorici. Giro bo letos sicer že osmič v zgodovini obiskal Slovenijo.