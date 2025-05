ZZZS pripravlja nov petletni strateški program

Ljubljana, 21. maja - Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Robert Ljoljo je napovedal, da bo zavod do konca leta sprejel nov petletni strateški program. Vključeval bo področja finančne vzdržnosti, dostopnosti, učinkovitosti procesov in kakovosti zdravljenja, rdeča nit pa bo digitalizacija procesov in uvajanje umetne inteligence.