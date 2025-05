Sindikati in nevladniki kritični do predloga pokojninske reforme

Ljubljana, 21. maja - Več sindikatov in nevladnih organizacij je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca danes na neformalnem sestanku opozorilo na pomanjkljivosti predlagane pokojninske reforme. Minister je zagotovil, da bodo s koalicijskimi partnerji do konca naslednjega tedna preučili, kje lahko zbližajo stališča.