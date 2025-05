Izraelski vojaki naj bi streljali na diplomatsko delegacijo v Dženinu

Ramala/Rim/Bruselj, 21. maja - Palestinske oblasti so obtožile izraelsko vojsko, da je danes namerno streljala na diplomate, ki so bili na obisku v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu. Incident je obsodilo več evropskih držav in EU, ki od Izraela zahtevajo pojasnila. Izraelska vojska trdi, da so izstrelili opozorilne strele, ko so se diplomati oddaljili od odobrene poti.