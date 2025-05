Slovenska atletinja prejemnica mednarodne nagrade za fair play

Ljubljana, 21. maja - Med prejemniki mednarodnega priznanja za fair play, World Fair Play Diploma, za leti 2023 in 2024 je tudi mlada slovenska atletinja Lina Žlindra. Nagrade podeljuje Mednarodni komite za fair play športnikom, športnim delavcem ter drugim posameznikom in organizacijam, ki so ravnali v duhu poštene igre oziroma prispevali k promociji vrednot v športu.