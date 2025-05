Pomurske lekarne v Murski Soboti odprle prenovljeno osrednjo lekarno

Murska Sobota, 21. maja - Pomurske lekarne so danes v Murski Soboti odprle prenovljeno centralno lekarno. Obnova je stala dva milijona evrov, sredstva pa so zagotovile Pomurske lekarne z neporabljenimi amortizacijskimi sredstvi ter presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je bil ustvarjen s tržno dejavnostjo.