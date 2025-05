Predlogu novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora se obeta podpora

Ljubljana, 21. maja - Predlogu novele zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora se v DZ obeta podpora koalicijskih poslancev in poslanske skupine nepovezanih poslancev, SDS in NSi pa ji nasprotujeta. Cilj predloga novele zakona je po besedah ministrice za pravosodje Andreje Katič, da nihče ne more obdržati nezakonito pridobljenega premoženja.